Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais cinco óbitos associados à covid-19 e mais 1.483 casos de infeção confirmados, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A região Centro (7) concentra o maior número de óbitos, seguida do Norte (4), Lisboa e Vale do Tejo (2) e Algarve (2).



Quanto aos novos casos, é Lisboa e Vale do Tejo que concentra o maior número (498), seguida de Norte (388) e Centro (329).



Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 41 pessoas, para total de 465, e deram entrada mais seis doentes em cuidados intensivos, para um total de 75.