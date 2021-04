Portugal regista, neste domingo, mais seis mortos e 566 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora 827.494, dos quais resultaram 16.916 óbitos.



O boletim deste domingo indica 466 doentes internados, tal como na véspera, dos quais 113 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis do que no documento anterior.