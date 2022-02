Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 15.482 novos casos e 51 óbitos associados à covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.

O número de internamentos desceu de forma considerável, sendo agora 2.022, menos 119 do que na véspera. Em unidades de cuidados intensivos estão 132 pessoas, menos dez.

Há a registar mais 14.760 pessoas recuperadas, sendo que há uma subida no número de casos ativos: são mais 1.686, para um total de 538.169.

Por regiões, registaram-se mais 18 óbitos no Norte, dez em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, três no Alentejo, dois no Algarve, dois na Madeira e um nos Açores.

Quanto aos novos casos registados, 5.725 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 4.390 no Norte, 3.145 no Centro, 998 no Algarve, 942 no Alentejo, 743 nos Açores e 545 na Madeira.

O R(t) e a incidência mantêm os dados apresentados na quarta-feira. O R(t) continua, assim, em 0,76 a nível nacional e em 0,75 no Continente. A incidência é de 4390,9 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e de 4385,9 casos por 100 mil habitantes no Continente.