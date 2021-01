Portugal registou nesta sexta-feira mais 234 mortos e 13.987 novos infetados por covid-19, segundo avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Trata-se do dia com maior número de vítimas mortais desde o início da pandemia em Portugal, com mais 13 do que na véspera.

Também no que se refere aos internamentos se voltam a bater todos os recordes, com mais 149 internados, para um total 5.779, e mais 13 em Unidades de Cuidados Intensivos, para um novo máximo de 715.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela onde se registaram mais novos casos (5.983) e mais mortes (11), sendo que a região Norte foi a segunda com mais casos (3.965), mas foi na região Centro que se verificaram mais mortes depois de Lisboa e Vale do Tejo (48).

