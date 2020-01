A vitória sobre o Sporting no dérbi de Alvalade permitiu ao Benfica terminar a primeira volta do campeonato com 48 pontos, registo máximo alcançado desde a introdução dos três pontos por vitória, em 1995/96.

Os encarnados ultrapassaram a até agora pertencente ao FC Porto de António Oliveira, que concluiu a primeira metade da prova em 1996/97 com 47 pontos.

Nesta edição da Liga, o Benfica deixou escapar apenas três pontos - derrota na Luz com o FC Porto na 3.ª jornada - e superou o melhor registo pontual do clube: 46 em 2014/15, naquele que foi o último ano de Jorge Jesus nas águias.

De referir que este não é, no entanto, o percurso mais imaculado. Já neste século, por exemplo, o FC Porto de André Villas-Boas (2010/11) dobrou o campeonato com 14 vitórias e apenas um empate (43 pontos), numa altura em que a prova tinha menos duas equipas, e o Benfica de Jimmy Hagan concluiu a primeira metade da época em 1972/73 com triunfos em todos os jogos.