A: Andrés

Se há jogadores que sabem o que é vencer a Supertaça, são os Andrés do Sp. Braga: Castro e Horta. O primeiro venceu-a pelo FC Porto em 2012, embora não tenha saído do banco contra a Académica, na vitória por 3-0. Pelos mesmos números, mas em 2016 pelo Benfica, André Horta festejou a Supertaça, precisamente contra o Sp. Braga: jogou os 90 minutos. São dois de três nomes que vão a jogo este sábado [além de Paulo Oliveira, ver abaixo] que já sabem o que é conquistar o troféu.

B: Bis

Há 13 jogadores que já bisaram na Supertaça e quatro deles foram do Sporting: Jordão (o único da história que bisou por duas vezes), além de Ricardo Sá Pinto, Ricardo Fernandes e Yannick Djaló.

C: Carlos Carvalhal

O treinador do Sporting de Braga volta, 19 anos depois e novamente como treinador, a uma final da Supertaça. Em 2002, comandou o Leixões na final realizada no Estádio do Bonfim, perdida precisamente para o Sporting, por 5-1.

D: Dez

O número de vezes que o Sporting já esteve na Supertaça. Venceu a prova em oito dessas ocasiões.

E: Estreia

Seja para o lado de Ruben Amorim ou para o lado de Carlos Carvalhal, a Supertaça de 2021 vai trazer uma estreia com um novo treinador vencedor.

F: Formoso

«Pé-canhão» na elite do futebol português na década de 90, o esquerdino, hoje com 47 anos, foi o autor do último dos quatro golos do Sp. Braga na Supertaça. Foi há quase 23 anos, no Estádio 1.º de Maio, na final de 1998 a duas mãos, com o FC Porto. Recorde os golos desse jogo:

G: Goleada

É entre Sporting e Sporting de Braga que se regista uma das três maiores goleadas da história da Supertaça. Na segunda mão da final de 1982, os leões venceram o Sp. Braga por 6-1. A segunda foi do FC Porto ao Boavista, em 1996, por 5-0, o mesmo resultado do Benfica-Sporting em 2019.

H: Hat-trick

Só dois jogadores marcaram três golos num só jogo na história da Supertaça e um deles foi do Sporting, precisamente ao Sp. Braga: Manuel Fernandes, em 1982. Antes, Jacques fez o mesmo pelo FC Porto, em 1981, ante o Benfica. Será que há terceiro este sábado?

I: Inverso

Se é verdade que o Sporting conseguiu um das três maiores goleadas na prova com o 6-1 ao Sp. Braga em 1982, foram também os leões a sofrer uma das derrotas mais pesadas, com o 5-0 aplicado pelo Benfica há dois anos.

J: João Pinto

O camisola 2, que foi um dos heróis do FC Porto da Liga dos Campeões em 1987, é também o jogador com mais títulos na Supertaça. Ninguém ganhou mais do que ele: oito. Artur Jorge é o treinador com mais títulos: três.

L: Local

O local da final 2021 é Aveiro, tal como já tinha acontecido entre 2016 e 2018 e entre 2009 e 2014. É a décima vez que o Municipal aveirense recebe a prova, num estádio onde o FC Porto já festejou seis vezes e o Benfica três.

M: Mais golos

Foi o único e anterior duelo entre Sporting e Sp. Braga que proporcionou, até agora, a edição da Supertaça com mais golos: foram dez, em 1982, com um agregado de 7-3 para o Sporting. De notar, claro, que nesse ano foi disputada a dois jogos e não a um, como atualmente.

N: Nova tentativa

Há quatro jogadores que já estiveram em finais de Supertaça perdidas e que vão ter nova tentativa para vencer a prova este sábado. Coates, Luís Neto e Luís Maximiano estiveram na final do Sporting perdida para o Benfica em 2019 e Matheus Magalhães na final que o Sp. Braga perdeu para as águias em 2016.

O: Oito

O número de títulos do Sporting na prova, tantos quantos o Benfica e menos que o FC Porto, que tem 22. 1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008 e 2015 foram os anos da glória leonina.

P: Paulo Oliveira

É um dos casos curiosos desta Supertaça. Não só é um dos poucos que volta à decisão da prova, como é o único dos protagonistas deste sábado que sabe o que é vencê-la pelo Sporting. Esteve na última conquista dos leões, em 2015, no Algarve: foi titular e fez os 90 minutos com o Benfica.

A 9 de agosto de 2015, Paulo Oliveira esteve do lado do Sporting na conquista da Supertaça. Aqui, num lance com Jonas

Q: Quatro

O número de jogadores que marcaram pelo Sporting de Braga na Supertaça. Além de Formoso, em 1998, fizeram-no Vítor Oliveira, Jorge Gomes e Fontes, estes últimos três na final a duas mãos com o Sporting, em 1982.

R: Rui Jordão

O melhor marcador do Sporting na Supertaça, com cinco golos, a um do máximo goleador da prova, Domingos Paciência. A «gazela» bisou por duas ocasiões (1980 e 1982). É mesmo o único jogador dos leões que marcou em três jogos distintos na prova.

S: Setenta

A Supertaça já teve um total de 70 jogos disputados nas 42 anteriores edições. Em 1979 (primeira edição) e de 2001 até ao presente, foi disputada a um jogo. De 1980 a 2000 foi a dois jogos, excetuando 1984, que precisou de uma finalíssima (quatro jogos) para apurar o campeão, bem como 1991, 1993, 1994, 1995 e 2000, anos de um terceiro jogo, necessário para desempate.

T: Três

O número de participações anteriores do Sporting de Braga na Supertaça, todas perdidas: uma para Benfica (2016), outra para FC Porto (1998) e outra para Sporting (1982).

U: Um a zero

O resultado mais comum na Supertaça. Aconteceu por 20 vezes em 70 jogos.

V: Vinte e sete

O número de golos do Sporting na Supertaça, nos 13 jogos das dez finais que disputou. Além de Rui Jordão (cinco golos), Manuel Fernandes (três), Yannick Djaló (dois), Ricardo Fernandes (dois), Ricardo Sá Pinto (dois) e Silvinho (dois) também marcaram por mais do que uma vez. Téo Gutiérrez, Marat Izmailov, Marius Niculae, Kutuzov, Carlos Martins, Acosta, Carlos Xavier, Paulinho Cascavel, Lito e Carlos Freire marcaram um golo cada. Houve ainda um autogolo a beneficiar os leões.

X: Xadrez

Foi nesses tons que se fez a primeira festa da competição, com o Boavista a vencer o FC Porto por 2-1, em 1979. De resto, a história da Supertaça tem origens com a transferência de Albertino do Boavista para o FC Porto. Depois de duas edições oficiosas, em 1981 a Supertaça passou a estar sob a organização da Federação.

Z: Zeros

Esta vai ser a 22.ª edição da Supertaça disputada a um só jogo, em campo neutro, e só por uma vez nas 21 anteriores é que o jogo terminou empatado a zeros. Foi em 2014, no Benfica-Rio Ave, só decidido nas grandes penalidades. Todas as outras finais a um jogo tiveram pelo menos um golo no tempo regulamentar.