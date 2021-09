Portugal regista, esta quinta-feira, mais seis óbitos associados à covid-19 e mais 1.062 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, relativo às últimas 24 horas.

O número de internados é de 497, menos 30 do que na véspera, tendo também havido uma descida no número de pacientes em unidades de cuidados intensivos: são agora 103, menos 16.

Por regiões, registaram-se três óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, um a Norte, um a Centro e um no Alentejo.

O maior número de novos casos surge a Norte, com mais 425. Em Lisboa e Vale do Tejo são mais 337, no Centro mais 146, no Algarve mais 78, no Alentejo mais 50, nos Açores mais 14 e na Madeira mais 12.

Portugal regista, esta quinta-feira, mais seis óbitos associados à covid-19 e mais 1.062 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, relativo às últimas 24 horas.

A incidência mantém-se nos valores reportados na quarta-feira: 191,1 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 196,1 casos por 100 mil habitantes no Continente. O R(t) nacional é de 0,84 e, no Continente, de 0,83.