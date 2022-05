Nuno Borges e Francisco Cabral estavam naturalmente radiantes com a conquista do troféu de pares do Estoril Open, depois de terem vencido na final a a dupla formada pelo argentino Máximo González e o sueco André Göransson, em dois 'sets', por 6-2 e 6-3.

Francisco Cabral não conseguiu evitar as lágrimas e foi o mais expansivo nas suas declarações. «É um sentimento irreal, disputar o nosso primeiro torneio e conquistar o primeiro título ATP com o meu amigo de infância, o Nuno. Não podia estar mais feliz», começou por dizer.

Os tenistas portugueses nunca esqueceram este momento. «Temos de agradecer ao diretor do torneio, João Zilhão, por esta oportunidade. Espero que o 'wild card' tinha sido bem entregue.»

«Esta é a melhor semana das nossas vidas. Espero que continuemos a jogar juntos muitas vezes. Quero também agradecer a toda a gente que perdeu um pouco do seu domingo para nos vir apoiar», concluiu Francisco Cabral.

Por seu turno, Nuno Borges fez questão de agradecer igualmente ao diretor do torneio. «Temos de agradecer ao João Zilhão por nos ter dado esta oportunidade de jogar o torneio. Estamos muito felizes por vencer em Portugal, no nosso primeiro torneio, conquistando o nosso primeiro título ATP.

«Obrigado a todos os que vieram e fizeram parte desde momento especial», atirou Nuno Borges.