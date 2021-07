Nuno Campos, antigo adjunto de Paulo Fonseca, será o treinador que vai liderar a 19.ª edição do estágio do Sindicato de Jogadores para atletas sem clube.

Braço direito de Paulo Fonseca desde o início da carreira de treinador, Nuno Campos anunciou recentemente que essa ligação profissional não se ia manter, ao fim de mais de 15 anos.

Dos 1067 participantes que passaram pelas edições anteriores do Estágio do Jogador foram colocados 648 atletas, ou seja, 61% dos elementos envolvidos na iniciativa.

Além do trabalho de campo, o estágio contempla uma vertente formativa, com a realização de vários cursos de formação que criem bases para os jogadores se lançarem noutra atividade profissional caso o desejem, e ainda o desenvolvimento da performance, com a realização de testes de diagnóstico, em campo e em laboratório.

Está ainda prevista a realização de jogos de exibição com equipas dos diversos escalões competitivos.