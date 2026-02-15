O ZTE conseguiu este sábado um grande feito: a formação orientada pelo português Nuno Campos venceu em casa o líder Ferencvaros, por 3-1 Um triunfo que adquire ainda mais significado por não ser o primeiro: na primeira volta, o ZTE já tinha vencido em casa do Ferencvaros por 2-1.

O líder da Liga Húngara, treinado por Robbie Keane, até se adiantou no marcador, por Otvos, aos 13 minutos, mas o ZTE deu a volta com golos do lateral-esquerdo Calderón (64 minutos), do médio húngaro Skribek (88), este na conversão de uma grande penalidade, e do avançado brasileiro Daniel Lima (99).

Foi a primeira derrota fora de casa na Liga Húngara do Ferencvaros, num jogo em que o lateral-direito André Ferreira (ex-Sp. Braga B) jogou toda a segunda parte.



Já o ZTE, nos últimos 11 jogos oficiais, perdeu apenas uma vez e subiu entretanto ao quinto lugar do campeonato, com 33 pontos, mais 13 do que a zona de despromoção, principal objetivo definido no início da época.