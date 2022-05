O treinador do Tondela, Nuno Campos, disse esta sexta-feira que a equipa está com «o foco a 100 por cento» para conquistar os três pontos na receção ao Boavista, na última jornada da Liga.

«Temos de entrar em campo com a certeza que estamos ali a disputar cada palmo do terreno com o nosso foco a 100 por cento. Esse é o ponto principal», assumiu o treinador dos beirões.

Na conferência de imprensa de antevisão, o técnico destacou que, esta semana, «a motivação não faltou e quando há motivação é mais fácil trabalhar», assim como «também tiveram uma grande atitude» durante os treinos.

Sobre o Boavista, Nuno Campos destacou que é «uma equipa que tem crescido ao longo do tempo, com a entrada do Petit. Tem excelentes jogadores, já está numa situação em que está mais descontraída e pode funcionar a favor deles».