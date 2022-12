Nuno Coelho anunciou nesta quinta-feira, aos 35 anos, o final da carreira como jogador. O médio representou o Desportivo de Chaves nas duas últimas épocas.

Formado no Sp. Covilhã, Nuno Coelho representou FC Porto, União de Leiria, Portimonense, Académica, Beira Mar, Aris Salónica (Grécia), Arouca, B SAD e Desp. Chaves ao longo do seu percurso.

O médio representou ainda as seleções jovens de Portugal, somando 45 internacionalizações, dos sub-18 aos sub-23. Pelo meio, disputou o Campeonato da Europa de sub-19 em 2006 e o Campeonato do Mundo de sub-20 no ano seguinte.

«19 anos depois de começar não era este o final que idealizava, mas uma lesão difícil de resolver no meu joelho obriga-me a tomar esta decisão», explica Nuno Coelho, através das redes sociais.