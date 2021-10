Tottenham, de Nuno Espírito Santo, perdeu este domingo o dérbi com o West Ham, por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da Premier League.

Michail Antonio marcou o único golo da partida aos 72 minutos.

Esta foi a segunda derrota seguida dos Spurs, depois de terem perdido com o Vitesse na quinta-feira para a Liga Conferência.

Com este resultado, o Tottenham é 7., com 15 pontos, já o West Ham é 4.º com 17 pontos.

Noutro jogo da tarde, o Leicester de Ricardo Pereira venceu na visita ao Brentford, por 2-1.

Youri Tielemans abriu o marcador aos 14 minutos. Jorgensen empatou aos 60, mas o Leicester, com Ricardo Pereira no onze titular, acabaria por vencer graças a um golo de James Maddison, aos 73 minutos.

Com este resultado, o Leicester é 9.º com 14 pontos, o Brentford é 12.º com 12 pontos.