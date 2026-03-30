Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, considerou que Mateus Fernandes, jogador que orienta no clube inglês, «merece muito» ter sido chamado à seleção nacional A.

O técnico participou na manhã desta segunda-feira, 30 de Março, num painel do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Albufeira, em conjunto com Manuel Machado.

Aos comandos do West Ham desde Setembro deste ano, Espírito Santo tem apostado recorrentemente no médio português Mateus Fernandes, deixando vários elogios ao jogador.

«Oxalá consiga ajudar a seleção. Estou muito, muito feliz por ele. Merece. Está a fazer uma época fantástica, trabalha muito, tem muito talento é disciplinado. Espero que regresse bem que vamos ter um jogo importante no domingo», disse, aos jornalistas.

No passado, NES já orientou tanto o FC Porto como o Nottingham Forest, clubes que se vão enfrentar nos quartos de final da Liga Europa. Apesar de confessar que não tem «olhado muito» para esta competição, perspetivou um «jogo competitivo».

De resto, o trabalho no West Ham tem sido o grande foco. «Está a ser intenso desde que chegámos. É uma luta competitiva, mas estamos positivos. Não tem sobrado muito tempo para olhar para o campeonato português», concluiu.