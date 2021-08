O treinador do Tottenham, Nuno Espírito Santo, fez a antevisão do duelo com o Paços de Ferreira, para a Liga Conferência, e lembrou que sabe o que o aguarda na Mata Real.

«É bom voltar a Portugal, estar aqui é sempre agradável, mas estamos e viemos a Paços no modo competição. Pela experiência anterior, como jogador e treinador, esperamos sempre dificuldades em Paços. Além do mais, sabemos que no futebol não há jogos fáceis», disse Nuno Espírito Santo, em conferência de imprensa e citado pela Lusa.

«Encaramos esta competição com muita seriedade e estamos focados no jogo de amanhã [quinta-feira]. É uma competição para toda a gente, sendo uma oportunidade também para os clubes não tão grandes da Europa, e para termos todos os jogadores em competição, porque a prova exige que assim seja», acrescentou.

O treinador disse ainda ter conhecimento sobre o Paços e relativizou a derrota dos 'castrores' com o Boavista, uma vez que foi numa «fase prematura do campeonato» português.

Quanto a Harry Kane, cuja permanência no clube tem sido alvo de debate, o técnico respondeu: «Temos de aceitar os rumores, mas não passam de rumores nesta fase em que o mercado ainda está aberto.»

Já o defesa galês Ben Davies elogiou a Liga portuguesa, que considerou ter «muita qualidade», revelou respeito em relação ao paços e sobre a prova diasse que é uma competição «em que o Tottenham vai jogar todos os jogos para ganhar e tentar ir o mais longe possível».

O italiano Maurizio Mariani vai ser o árbitro do jogo entre Paços de Ferreira e Tottenham. As duas equipas vão começar a disputar o acesso à fase de grupos da Liga Conferência no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na quinta-feira, às 19:30.