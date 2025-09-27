Nuno Espírito Santo a caminho do West Ham
Português vai substituir Graham Potter no comando técnico do clube
Nuno Espírito Santo está muito próximo de se tornar o novo treinador do West Ham, que este sábado demitiu o inglês Graham Potter do comando técnico.
O português acertou contrato com o clube londrino e deve orientar o treino da equipa já este sábado, na preparação do jogo de segunda-feira, frente ao Everton, no qual deve fazer a estreia no banco.
Refira-se que Nuno Espírito Santo foi apanhado esta manhã em Londres, acompanhado de Valdir, um dos agentes da Gestifute, de Jorge Mendes, que representa o treinador.
O treinador, refira-se, foi demitido há pouco mais de duas semanas do Nottingham Forest, ao serviço do qual fez um bom trabalho durante duas épocas e meia.
O West Ham, que conta com o português Mateus Fernandes no plantel, ocupa o penúltimo lugar da Liga Inglesa com três pontos em cinco jornadas, só à frente do Wolverhampton, de Vítor Pereira, que perdeu todos os jogos.