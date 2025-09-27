Nuno Espírito Santo foi anunciado como novo treinador do West Ham, poucas horas depois de, também este sábado, o clube ter demitido o inglês Graham Potter do comando técnico.

O português assinou um contrato válido por três temporadas e vai já orientar o treino da equipa este sábado, na preparação do jogo de segunda-feira, frente ao Everton, no qual vai fazer a estreia.

«Estou muito feliz por estar aqui e muito orgulhoso por representar o West Ham United», disse Nuno Espírito Santo ao site ofiical do West Ham.

«O meu objetivo é trabalhar duro para tirar o melhor proveito da equipa e garantir que sejamos o mais competitivos possível. O trabalho já começou e estou ansioso pelo desafio que temos pela frente.»

O treinador, refira-se, foi demitido há pouco mais de duas semanas do Nottingham Forest, ao serviço do qual fez um bom trabalho durante duas épocas e meia.

O West Ham, que conta com o português Mateus Fernandes no plantel, ocupa o penúltimo lugar da Liga Inglesa com três pontos em cinco jornadas, só à frente do Wolverhampton, de Vítor Pereira, que perdeu todos os jogos.