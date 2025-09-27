OFICIAL: Nuno Espírito Santo anunciado no West Ham
Português substitui Graham Potter no comando técnico do clube
Nuno Espírito Santo foi anunciado como novo treinador do West Ham, poucas horas depois de, também este sábado, o clube ter demitido o inglês Graham Potter do comando técnico.
O português assinou um contrato válido por três temporadas e vai já orientar o treino da equipa este sábado, na preparação do jogo de segunda-feira, frente ao Everton, no qual vai fazer a estreia.
«Estou muito feliz por estar aqui e muito orgulhoso por representar o West Ham United», disse Nuno Espírito Santo ao site ofiical do West Ham.
«O meu objetivo é trabalhar duro para tirar o melhor proveito da equipa e garantir que sejamos o mais competitivos possível. O trabalho já começou e estou ansioso pelo desafio que temos pela frente.»
O treinador, refira-se, foi demitido há pouco mais de duas semanas do Nottingham Forest, ao serviço do qual fez um bom trabalho durante duas épocas e meia.
O West Ham, que conta com o português Mateus Fernandes no plantel, ocupa o penúltimo lugar da Liga Inglesa com três pontos em cinco jornadas, só à frente do Wolverhampton, de Vítor Pereira, que perdeu todos os jogos.