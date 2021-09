Nuno Gomes foi um dos representantes de Portugal na Legends Cup, prova de antigos jogadores realizada na Megasport Arena de Moscovo (Rússia).



Nas redes sociais, o ex-avançado partilhou várias imagens do torneio e uma delas captou a atenção dos adeptos do Benfica.



A par de vários antigos jogadores portugueses que representaram o clube encarnado, surgiram mais três estrangeiros com passagens pelo Benfica.



Pierre van Hooijdonk, Javier Saviola e Giorgos Karagounis aproveitaram a ocasião para matar saudades dos antigos colegas de equipa e a fotografia tornou-se viral nos círculos encarnados.