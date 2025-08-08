Nuno Lobo assumiu-se, esta sexta-feira, disponível para confirmar a denúncia de Luís Filipe Vieira sobre Pedro Proença.

Através de um comunicado, o candidato derrotado à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apela às instâncias da administração central que atuem sobre o sucedido.

Em causa estão as declarações do antigo presidente do Benfica, que deu conta de um alegado aliciamento pelo líder da FPF, antes das eleições para a presidência do organismo com o intuito de demover Nuno Lobo, em troca de um cargo e a promessa de que sucederia a Proença quando este fosse para a UEFA.

«Desta forma, e porque pelo menos um dos pontos mencionados durante a entrevista reveste a forma de crime público, cumpre-me informar que estou e estarei, inteira e totalmente, disponível para prestar declarações, logo que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público instaurem o competente processo de inquérito, que se impõe», pode ler-se.

«Resta-me acrescentar que de tudo quanto li e ouvi das declarações de Luís Filipe Vieira – e que possam dizer-me respeito – nada há que careça de correção ou desmentido da minha parte», acrescentou.

Recorde-se que Pedro Proença foi eleito presidente da FPF a 14 de fevereiro, com 75 por cento dos votos, contra 25 por cento de Nuno Lobo.