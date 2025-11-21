Nuno Markl enviou esta sexta-feira uma mensagem através das redes sociais, a garantir a todos os seguidores que está bem e a recuperar do AVC que sofreu na véspera.

Recorde-se que o humorista foi internado no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, após sofrer um acidente vascular-cerebral. Inicialmente dirigiu-se ao hospital de Cascais, que o reencaminhou de ambulância para a unidade sede do Centro Hospitalar Lisboa-Ocidental.

«Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta!», começou por brincar.

«Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós...»