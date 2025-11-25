O Xmas In The Night, habitual espectáculo de Natal da Rádio Comercial, foi adiado para 2026.

O evento, que estava marcado para 6 de dezembro, foi remarcado para 19 de dezembro de 2026.

Em comunicado, a Comercial informa que os bilhetes são válidos para a nova data, mas que quiser pedir a devolução do dinheiro pago pelos ingressos pode fazê-lo nos locais de compra nos próximos 30 dias.

O adiamento do Xmas In The Night surge numa altura em que Nuno Markl, que faz parte da equipa das manhãs da Rádio Comercial, recupera de o AVC sofrido há cerca de uma semana. Markl subiria ao palco da MEO Arena ao lado de Vera Fernandes, Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirim.

O humorista permanece em recuperação no hospital, mas já saiu da Unidade de Cuidados Intensivos e comunica diariamente com os seguidores nas redes sociais. «Malta, nunca pensei em dizer isto mas: xixi de pé! Numa sanita! Com lavagem de mãos num lavatório! Melhor coisa de sempre!», escreveu na manhã desta terça-feira.

O prognóstico é, por isso, otimista.