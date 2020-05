Nuno Maurício é um dos muitos profissionais do Benfica cujo trabalho é mais discreto, mas igualmente importante para facilitar a tarefa do treinador dos encarnados, Bruno Lage.

Em entrevista ao podcast «Total Football Analysis», o analista do Benfica LAB explicou como é que é feito o seu trabalho, numa área que tem as figuras «mais solitárias do Mundo».

«Gravamos todos os treinos e a informação dos mesmos fica disponível para os treinadores cerca de uma hora depois de acabarem», contou.

«Uma das nossas principais tarefas é analisar os nossos adversários e tentar dar detalhes específicos aos treinadores. No dia do jogo há muito stress, sigo a equipa para todo o lado. Costumo chegar ao estadio três horas antes do jogo e preparar tudo para a equipa técnica. Durante o jogo, passamos informação para o banco e ao intervalo passamos informação sobre o rendimento dos jogadores», prosseguiu.

Nuno Maurício diz que o Benfica não pode competir com os melhores clubes de Inglaterra em termos orçamentais, mas sim em termos de metodologia.

«Não nos podemos comparar com os melhores clubes de Inglaterra a nível de orçamento, mas podemos comparar a nossa estratégia e metodologia, que utilizamos como os melhores clubes. Acredito que iremos continuar a aumentar a chegada de jovens à equipa principal», atirou.