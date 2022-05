Nuno Mendes, internacional português que atualmente joga no PSG, deu uma entrevista aos orgãos do clube parisiense, onde abordou vários temas.

O lateral esquerdo fala no foco para as últimas três jornadas do campeonato francês, apesar de o PSG já ter garantido o título de campeão.

«Somos campeões, já vencemos o campeonato, mas devemos abordar essas últimas três partidas com o maior respeito pelos nossos adeptos, mas também pelos nossos adversários», conta o jovem de 19 anos.

«Estou feliz e honrado que os outros jogadores da liga tenham votado em mim. Continuarei a dar o meu melhor para evoluir cada vez mais», afirma Nuno Mendes sobre ter sido distinguido como uma das revelações desta temporada na Ligue 1.