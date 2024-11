Nuno Mendes respondeu às perguntas dos jornalistas nesta terça-feira, na Cidade do Futebol, em antevisão ao jogo com a Polónia, na próxima sexta-feira.

Um dos temas da conferência foi a ausência de Robert Lewandowski, melhor marcador da Liga espanhola e estrela maior da seleção polaca.

«É um grande jogador. Como é óbvio, é o melhor da Polónia, mas eles são uma equipa e ele nao joga sozinho. Mesmo que ele não esteja, podem praticar um bom futebol. Se deixarmos muito espaço para eles nos atacarem vão causar problemas. Mas não é um jogador que vai mudar a seleção da Polónia», afirmou o lateral do PSG.

Por outro lado, há uma ausência de registo na defesa portuguesa - Ruben Dias, defesa-central do Manchester City, que está a contas com uma lesão.

«Sim, é um jogador importante para nós, é um líder na defesa. Mas há outros que estão. Desejo as melhoras para o Ruben. Mas há mais jogadores competitivos para aquela posição», atirou Mendes.

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.