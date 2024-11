O lateral-esquerdo Nuno Mendes considerou, esta terça-feira, que Ruben Amorim «tem possibilidades para fazer muito mais do que o que já tem feito» como treinador e crê que João Pereira «tem capacidade para dar continuidade» ao que foi feito no Sporting pelo agora treinador do Manchester United.

«Acho que só tenho de dar os parabéns, acho que é um treinador que fez tudo pelo futebol e está a ter um grande êxito no futebol, mas acho que tem possibilidades para fazer muito mais do que o que já tem feito. Só quero desejar-lhe a maior sorte, tanto a ele como aos jogadores e treinadores no estrangeiro. Acho que é muito importante e só tenho a dizer isso», referiu Nuno Mendes, em conferência de imprensa, na preparação da Seleção para o jogo ante a Polónia, da Liga das Nações.

«Em relação ao João Pereira, acho que é uma boa pessoa para o Sporting, acho que tem capacidade para poder dar continuidade ao trabalho que Ruben Amorim tem feito e é desejar-lhe também sorte e acho que vai fazer um bom trabalho», concluiu Nuno Mendes.

O atual jogador do Paris Saint-Germain, de 22 anos, estreou-se pela equipa principal do Sporting na reta final da época 2019/20, a 12 de junho de 2020, no Sporting-Paços de Ferreira (1-0). Nessa época, Nuno Mendes faria um total de nove jogos na equipa principal. Em 2020/21, foi peça-chave na conquista do título na Liga para o Sporting ao fim de 19 anos tendo feito 35 jogos e um golo nessa temporada. Ainda iniciou 2021/22 nos leões (três jogos), antes da ida para o PSG, tendo o espanhol Pablo Sarabia feito o caminho inverso, por empréstimo.

Portugal recebe a Polónia na sexta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, em jogo da 5.ª jornada do grupo 1 da Liga A da Liga das Nações. Um empate carimba a qualificação de Portugal para os quartos de final. A Seleção lidera com dez pontos, para sete da Croácia, quatro da Polónia e um da Escócia.