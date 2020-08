O futebolista português Nuno Santos foi o porta-voz à margem da sessão matinal de trabalhos do Sporting no Algarve, no estágio da pré-época 2020/2021, esta quinta-feira. O extremo de 25 anos considera que o trabalho está a ser duro e intenso, mas necessário para enfrentar a temporada, em busca de títulos.

«Acho que estamos a treinar bem, esta semana tem sido dura e temos treinado muito bem. Depois das férias é normal que a pré-época seja assim forte. Somos jogadores profissionais, temos de estar habituados a isso e esta pré-época tem sido assim, mas é bom para no futuro termos frutos e conseguirmos as vitórias que tanto os sportinguistas querem», afirmou, aos jornalistas.

Os leões têm agendado mais um teste em solo algarvio às 20h30 de sexta-feira, contra o Portimonense, sobre o qual Nuno Santos também falou. «Amanhã vai ser mais um teste para mostrar o nosso futebol e o que temos trabalhado esta semana», disse, mostrando-se disposto a jogar onde o treinador «quiser». «Vão ver o que o mister Rúben Amorim pede, tanto por fora como por dentro, posso ajudar a equipa», assinalou.

Considerando que os reforços do Sporting para 2020/2021 têm «muita qualidade», assim como todo o plantel», o antigo jogador do Rio Ave foi questionado por um dos mais jovens que está neste estágio, o moçambicano Geny Catamo, de 17 anos. «É um bom miúdo, um bom jogador como outros que temos aqui. O Sporting é uma equipa com muita qualidade e nestes jogos vão ver isso, ver os miúdos a jogar, têm qualidade, por isso é que o mister está a apostar neles», respondeu, mostrando-se feliz pelos primeiros dias de leão ao peito.

«Os grupos são todos diferentes, mas este é um excelente grupo, gosto muito de estar aqui e estou feliz por representar o Sporting», concluiu.