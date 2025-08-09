Nuno Tavares garante estar a atingir a melhor forma física, após ter sofrido problemas físicos na época passada. O jogador, produto de formação do Benfica, foi contratado pelo Arsenal na época de 2021/22. Fez ainda uma temporada pelos gunners antes de entrar numa onda de empréstimos.

Até que, neste verão, o defesa português foi contratado em definitivo pela Lazio, clube que representou por empréstimo pelos ingleses na temporada passada. Agora, sendo opção regular, Nuno Tavares assumiu estar a sentir-se melhor fisicamente.

«Sinto-me muito bem, estou a atingir a minha melhor forma. O facto de jogar todas as semanas será bom para mim e para a equipa deste ponto de vista», referiu em perguntas aos jornalistas depois da vitória deste sábado por 1-0 diante do Burnley.

A vitória, como diz o internacional português, foi importante para a continuação do trabalho realizado na pré-época. «Estamos perto de atingir a nossa melhor versão, mas temos de continuar a trabalhar, ainda temos outro teste pela frente, esta vitória é um excelente começo, mas continuamos a trabalhar para o próximo desafio».

Nuno Tavares comentou, ainda, as novas dinâmicas trazidas pelo novo treinador da Lazio, Maurizio Sarri.

«Ele tem táticas diferentes do Baroni [antigo treinador]. Não é que seja mais ou menos difícil, mas trata-se apenas de estar em forma e ganhar ritmo. Com certeza vamos melhorar trabalhando até chegarmos ao topo».

Uma das mudanças do técnico de 61 anos tem sido a forma de defender. Tavares comentou a importância da nova linha defensiva, rematando que é necessário saber utilizá-la de «olhos fechados».

«Penso que, pela forma como estamos a jogar, a linha de quatro é muito importante. Estamos a trabalhar todos os dias nisso, porque temos de chegar ao ponto de saber jogar de olhos fechados. Com este treinador, a forma como defendemos é muito importante», afirmou.

Nuno Tavares vai passar a utilizar a camisola 17. Um número que pertenceu a Ciro Immobile, jogador emblemático da Lazio. Na última época, o português usou o 71, e explicou agora essa mudança.

«No ano passado, eu queria, mas não pude ficar com ele. Gosto desse número e, este ano, ele estava disponível», confessou.