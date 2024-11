O Elvas, histórico clube português sediado no Alto Alentejo e que lidera a Série C do Campeonato de Portugal, promove nesta quinta-feira o «Dia do Guarda-Redes».

O evento - um treino coletivo aberto ao público - tem início às 18h00, é dirigido a todos os guarda-redes do clube, desde o escalão de petizes aos seniores, e surge associado ao lançamento da Academia de Guarda-Redes José Ferreira (na foto), que procura preencher uma lacuna na região: a falta de treino mais personalizado, adaptado às necessidade e potencialidades, na posição.

O Elvas pretende celebrar mensalmente o «Dia do Guarda-Redes».