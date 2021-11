Fernando Santos vai anunciar esta quinta-feira a convocatória para o determinante jogo com a Sérvia, marcado para dia 14 de novembro para o Estádio da Luz, e que pode abrir as portas para mais uma fase final, a do Mundial2022.

Um pretexto para irmos procurar a primeira seleção que defrontou a Sérvia, há mais de quinze anos, a 28 de março de 2007, no Estádio do Estrela Vermelha, em Belgrado, na altura na fase de qualificação para o Euro2008. Portugal empatou 1-1 com um golo de Tiago.

Dessa seleção, há dois jogadores que ainda estão no ativo.

João Moutinho, que na altura ainda era jogador do Sporting, e agora joga no Wolverhampton sob o comando de Bruno Lage. E Cristiano Ronaldo que, em 2007, estava ainda na sua primeira passagem pelo Manchester United, num arranque de época que acabaria com a conquista da primeira Bola de Ouro.

Clique na galeria para saber o que é feito dos restantes jogadores