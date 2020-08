Um urso de peluche gigante foi atingido por uma bola no decorrer de um jogo de basebol, na quinta-feira à noite, em Oakland, nos Estados Unidos. Um acontecimento invulgar, só possível nestes tempos ditados pela pandemia da covid-19.

Como também acontece no futebol, com as bancadas vazias, os clubes optaram por preencher as cadeiras com imagens de adeptos, cachecóis ou, neste caso, também com bonecos de peluche.

O incidente decorreu durante o embate entre os Oakland Athletics e os Arizona Diamondbacks, depois de Ketel Marte bater uma bola lançada por Jake Diekman.

Não há registo que a «vítima» tenha ficado com lesões e o caso até foi comentado, com humor, pelo presidente do Oakland Athletics, Dave Kaval. «Podem confirmar-me que o urso ficou com aquela bola perdida?», perguntou o dirigente.