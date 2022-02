O Sporting informou que morreu o sócio número 1 do clube.

Eduardo Hilário tinha 97 anos e foi tornado sócio a 9 de março de 1926 ainda com um ano de idade.

Além da longa ligação ao clube leonino enquanto associado, foi atleta de voleibol no Sporting e integrou o grupo 'Os Cinquentenários', para o qual são elegíveis apenas pessoas com um mínimo de 50 anos de filiação ininterrupta.

Em abril de 2020 foi um dos sócios com mais de 75 anos de filiação ao clube e alguns meses depois foi protagonista de um filme publicitário do clube, no qual apareceu ao lado de Sebatián Coates, Patrícia Mamona e Nuno Dias. «Eu não sou o sócio número 1. Eu sou Sporting, mais nada!», disse.