Morreu, esta terça-feira, o treinador romeno Mircea Lucescu, aos 80 anos.

O óbito foi confirmado pelo Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB).

«O Hospital Universitário de Emergência de Bucareste informa que hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, por volta das 20h30 [ndr: 18h30 em Lisboa], foi declarado o falecimento do Sr. Mircea Lucescu. O Sr. Mircea Lucescu foi um dos mais prestigiados treinadores e jogadores de futebol romenos, o primeiro a classificar a seleção romena para um Campeonato Europeu, em 1984. Gerações inteiras de romenos cresceram com sua imagem em seus corações, como um símbolo nacional. Que Deus o tenha em sua glória!», lê-se, na nota oficial.

O estado de saúde do antigo selecionador da Roménia já se tinha agravado nas últimas horas, esta terça-feira, após novos exames. O treinador tinha sido submetido a uma tomografia computorizada (TAC) que revelou «múltiplos sinais de acidentes vasculares cerebrais isquémicos e focos de tromboembolismo pulmonar».

De recordar Lucescu sofreu dois ataques cardíacos na passada sexta-feira, já depois de ter deixado o comando da seleção romena. O treinador de 80 anos foi colocado em coma induzido no último domingo (5 de abril) e estava hospitalizado desde 29 de março, passado domingo.

Lucescu, que estava a treinar a seleção romena desde agosto de 2024, já tinha orientado a seleção nos anos de 1980, conduzindo-a à primeira qualificação para um Europeu, em 1984, antes de abandonar o cargo dois anos depois, na sequência da eliminação no Mundial do México.

Histórica figura do futebol romeno, com cerca de 45 anos como treinador, treinou vários clubes: Dínamo Bucareste e Rapid Bucareste na Roménia, Inter de Milão, Pisa, Brescia e Reggiana em Itália, Galatasaray e Besiktas na Turquia, Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev na Ucrânia e o Zenit na Rússia, além da seleção da Turquia, que defrontou pela Roménia, no passado dia 26 de março, no play-off de acesso ao Mundial 2026. Foi o seu último jogo em vida, enquanto treinador.