Harry Gregg, antigo guarda-redes do Manchester United e internacional por Inglaterra, morreu aos 87 anos.

Gregg foi um dos sobreviventes do desastre de avião a 6 de fevereiro de 1958 em Munique, que causou a morte a 23 pessoas, entre elas oito jogadores oito dos jogadores que faziam parte do Manchester United, então considerada a melhor equipa de Inglaterra.

O antigo jogador recebeu a alcunha de «herói de Munique». Depois de ter estado inconsciente, reanimou o treinador Matt Busby e prestou auxílio aos companheiros Jackie Blanchflower, Dennis Viollet e Bobby Charlton, que retirou do avião em chamas.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm