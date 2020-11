Com uma citação do próprio Maradona, o Sporting despediu-se do astro argentino, que faleceu esta quarta-feira.

Nas redes sociais, os leões publicaram uma foto de Diego vestido com a camisola verde e branca e com a seguinte citação do ex-jogador: «Se morrer, quero voltar a nascer e quero ser futebolista. E quero voltar a ser o Diego Armando Maradona. Sou um jogador que dei alegria às pessoas e isso para mim é mais do que suficiente.»