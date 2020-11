O Benfica deixou esta tarde uma nota de condolência pela morte de Diego Armando Maradona, confirmada esta quarta-feira.

Em comunicado no site oficial, as águias «prestam a mais sentida homenagem à memória de um dos maiores símbolos do futebol mundial.

A nota vem acompanhada de uma fotografia de Maradona acompanhado de Eusébio.

A nota na íntegra do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica presta a mais sentida homenagem à memória de um dos maiores símbolos da história do futebol mundial, Diego Armando Maradona.

Foi com profunda mágoa que todos nós, que vivemos a paixão única do futebol, recebemos esta terrível notícia de tão prematura partida.

Maradona é uma lenda que ficará para a eternidade, e neste momento de profundo pesar manifestamos ao povo argentino as mais sentidas condolências.

O mundo perdeu o homem, perdurará a sua arte, os seus dribles, a sua magia e os seus golos que tanto deslumbramento deixaram em todos nós.»