O futebol está de luto pela morte do futebolista brasileiro do Alverca, Alex Apolinário, que sofreu morte cerebral após a paragem cardiorrespiratória de domingo, no jogo ante o União Almeirim. Vários foram já os clubes, da I Liga ao Campeonato de Portugal, que lamentaram a perda desta quinta-feira.

Da I Liga, o Sp. Braga foi um dos clubes que já reagiu, com uma nota de pesar. «O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Alex Apolinário e endereça à família, aos amigos e ao FC Alverca sentidas condolências», referem os minhotos, no seu sítio oficial.

Outro foi o Farense, que através da sua direção, em nota no Facebook, «endereça os mais sentidos pêsames à família e amigos de Alex Apolinário e a toda a estrutura do Alverca».

O União Almeirim, último adversário em campo de Alex Apolinário, também reagiu com consternação. «O dia de hoje e esta publicação são dedicados ao atleta Alex Apolinário. Estamos para sempre unidos ao Alverca e aos seus jogadores devido a esta perda irreparável. Num momento como este só podemos transmitir uma mensagem de paz, amor e força aos familiares, amigos e companheiros», refere o clube, na rede social Facebook.