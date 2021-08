Paulão, ex-jogador do Benfica e da seleção angolana, terá falecido devido a malária grave, afirmaram esta sexta-feira familiares à Agência Lusa.

«O Paulão sentiu-se mal no sábado, em Benguela, quando saía do Namibe para Luanda. Recebeu os primeiros socorros e, de seguida, foi, com urgência, trazido para Luanda, para o Hospital Geral de Luanda, onde não resistiu segunda-feira. Desde o dia da morte estivemos à espera do relatório médico, que indicou que Paulão morreu devido à malária grave», referiram as mesmas fontes.

O ex-futebolista de 51 anos, que morreu na terça-feira, foi hoje homenageado no estádio da Cidadela, em Luanda, antes da transladação para a província angolana do Namibe, onde Paulão será sepultado no sábado.

Paulão vestiu a camisola da seleção angolana de futebol em 42 ocasiões, entre os anos de 1989 e 2001, e, por várias vezes, envergou a braçadeira de capitão.

No início da carreira, Paulão representou a equipa angolana do 1º de Maio de Benguela, estreando-se em Portugal pelo Vitória de Setúbal em 1994/95. Seguiram-se duas temporadas no Benfica, antes de passagens por Académica e Sporting de Espinho, regressando em 2003 a Angola, onde ainda esteve ligado ao Petro de Luanda e ao ASA.