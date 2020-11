A morte súbita de Vítor Oliveira mereceu uma sentida nota de pesar da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Vítor Oliveira era membro honorário da ANTF e ocupou o cargo de presidente do conselho fiscal de 1999 a 2013.



«É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Vítor Oliveira, membro honorário da ANTF, presidente do conselho fiscal entre 1999 e 2013. O futebol português fica mais pobre. O 'Rei das Subidas' ficará para sempre recordado entre os seus pares.



Sentidas condolências à família e amigos. Paz à sua alma.»