Fábio Garrido morreu, este sábado, véspera de Natal, aos 21 anos.



O Barreirense e o Belenenses comunicaram o falecimento do jogador, através de uma nota nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.



Natural de Lisboa, Garrido dividiu a formação entre Beira-Mar, Sporting, Nacional e Tondela, tendo-se estreado pela equipa principal dos azuis em 2020/21. Na época seguinte, o extremo alinhou no Barreirense, clube que milita no Campeonato de Portugal.



À família enlutada, o Maisfutebol endereça as mais sentidas condolências.