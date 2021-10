Bernardo Tengarrinha, antigo futebolista de FC Porto, Boavista e Vitória de Setúbal, morreu este sábado, aos 32 anos. O atleta lutava desde 2017 contra um linfoma de Hodgkin e, segundo soubemos junto de amigos próximos, piorou nos últimos meses.



Tengarrinha fez o último jogo como profissional no dia 18 de dezembro de 2016, pelo Boavista. Jogou 80 minutos no empate dos axadrezados em Tondela. Quase um ano depois, a 18 de outubro de 2017, o futebolista anunciou a suspensão da carreira, devido a um problema oncológico, doença semelhante a uma leucemia e que foi diagnosticada quando se preparava para assinar pelos romenos do Politechnica Iasi.



Na fase inicial da luta contra a doença, Bernardo Tengarrinha apresentou grandes melhoras e chegou a trabalhar no Vitória de Setúbal nas épocas 2018/19 e 2019/20, na função de treinador adjunto dos sub23.



Ao mesmo tempo, Tengarrinha tornou-se embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a Saúde Mental, cargo que exercia até agora.



Nascido em Sátão, distrito de Viseu, Bernardo mudou-se para Lisboa ainda pequeno e começou a jogar futebol no Odivelas, aos nove anos. Destacou-se e foi contratado pelo Benfica, jogando nas águias de 1999 a 2005, altura em que saiu para o FC Porto.



Esteve sete anos ligado aos dragões e até se estreou na equipa principal. Na fase inicial da época 2008/09, Bernardo Tengarrinha foi utilizado duas vezes por Jesualdo Ferreira na Taça de Portugal: 14 minutos contra o Sertanense e 35 frente ao Cinfães.



Após empréstimos ao Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara e Vitória de Setúbal, Tengarrinha ainda jogou na Bulgária (CSKA Sofia) , Freamunde, Chaves e, finalmente, Boavista. Tornou-se, de resto, capitão de equipa e figura importante no balneário dos axadrezados.



O Maisfutebol confirmou junto de FC Porto e Boavista que Bernardo Tengarrinha será homenageado antes do dérbi deste sábado, agendado para as 17 horas no Dragão.



À família enlutada, o nosso jornal envia as mais sentidas condolências.