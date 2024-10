Morreu a passageira que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no voo em que seguia o Boavista em direção ao Continente, na segunda-feira. O clube emitiu uma nota a lamentar a morte de Cidália Ribeiro, na manhã desta quarta-feira.

Tudo aconteceu depois do jogo entre Santa Clara e Boavista, ganho pelos açorianos. A mulher foi ainda assistida dentro do avião pelo médico do Boavista, Pedro Prata, mas não terá resistido à severidade dos efeitos da paragem cardiorrespiratória.

Foi reanimada durante mais de 45 minutos pelo médico dos axedrezados e outros colegas de profissão e encaminhada a um hospital de Ponta Delgada. O voo teve de regressar ao ponto de partida e os restantes passageiros partiram mais tarde para o Porto.

«O Boavista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Cidália Ribeiro, que viajava com a nossa equipa de futebol profissional no voo da passada segunda-feira de regresso dos Açores. Neste momento de dor, enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos», escreveram os boavisteiros, através das redes sociais.