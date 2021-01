O Alverca prestou esta quarta-feira uma última homenagem a Alex Apolinário, médio brasileiro que morreu no passado dia 7 após ter sofrido uma paragem cardíaca no jogo de do Campeonato de Portugal com o Almeirim.

Entre as 09h00 e 10h00, o plantel principal da equipa ribatejana, elementos das equipas B, de sub-19 e toda a estrutura de funcionários do clube despediram-se do futebolista.

A partir das 10h00, o velório foi aberto ao público, tendo comparecido, no pavilhão gimnodesportivo do Alverca, centenas de pessoas

Fernando Gomes e José Couceiro, presidente e vice-presidente da FPF, Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa e Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, também marcaram presença no local, tal como dirigentes de clubes como Vilafranquense, Real Massamá, 1.º Dezembro e Sintrense.

Alex Apolinário tinha 24 anos e morreu no Hospital de Vila Franca de Xira quatro dias depois de ter sofrido uma paragem cardíaca.

O corpo do ex-jogador será agora transportado para o Brasil.