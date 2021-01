O velório de Alex Apolinário vai ter lugar esta quarta-feira entre as 10h00 e 12h00 no pavilhão do Alverca.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube ribatejano informa que serão cumpridas todas as regras de distanciamento social e protocolos sanitários, sendo autorizada a permanência no interior do pavilhão apenas pelo tempo suficiente de forma a que seja possível permitir o acesso a todas as pessoas que queiram prestar uma última homenagem a Alex Apolinário.

O corpo do ex-jogador segue depois para o Brasil, onde decorrerá o funeral.

Alex Apolinário tinha 24 anos e não resistiu a uma paragem cardíaca sofrida no dia 3 de janeiro durante um jogo do Campeonato de Portugal com o União Almeirim. Morreu no Hospital de Vila Franca de Xira quatro dias depois.