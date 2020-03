A morte de Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid, está a comover o mundo do futebol e as reações têm surgido um pouco por todo o mundo.



De Portugal, FC Porto e Benfica enviaram condolências formais à família do ex-dirigente e ao clube espanhol.

«O FC Porto e o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa apresentam as sentidas condolências à família e ao Real Madrid pelo falecimento do antigo presidente Lorenzo Sanz, que hoje sucumbiu à Covid-19.

Os dois clubes estiveram na génese da criação do G-14, ainda durante a década de 90 do século passado, altura em que os então dois presidentes de FC Porto e Real Madrid conviveram, trocaram experiências e criaram uma forte relação de amizade que durou até ao infeliz desaparecimento de Lorenzo Sanz», lê-se no site oficial do FC Porto.

O Benfica reagiu também na página oficial e nas redes sociais. Muitos antigos futebolistas do Real Madrid reagiram a esta morte, bem como o rival histórico Barcelona.

O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências ao @realmadrid pelo falecimento do seu antigo Presidente Lorenzo Sanz. — SL Benfica (@SLBenfica) March 21, 2020

Descansa en paz presidente, nunca te olvidaremos.💔 pic.twitter.com/QAvrINBCot — Raúl González Blanco (@RaulGonzalez) March 21, 2020

DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que también nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020

Día muy triste para el madridismo. Lorenzo Sanz conectó el ayer y el hoy con dos números para la historia: 7 y 8. Su muerte entristece aún más estos días difíciles en los que nos encontramos. Mis profundas condolencias para familia y amigos. Descansa en paz. — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 21, 2020