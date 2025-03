Morreu o antigo futebolista argelino Djamel Menad, aos 64 anos de idade. Menad foi internacional pela Argélia na década de 80 e 90 do século passado.

Menad teve uma passagem de três anos em Portugal, entre 1990 e 1993. Primeiro, com duas temporadas no Famalicão, onde obteve 16 golos, e depois no Belenenses, em 1992/93. O Famalicão publicou uma mensagem de condolências.

Menad destacou-se principalmente no Kabylie, do país-natal. Jogou ainda em França, pelo Nimes. Depois de encerrar a carreira foi ainda treinador na Argélia e na Arábia Saudita.

«O Futebol Clube de Famalicão manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Djamel Menad, que jogou na equipa principal nas temporadas 1990/91 e 1991/92. O internacional argelino notabilizou-se ao serviço do nosso clube em duas campanhas na Liga Portuguesa, sendo unanimemente considerado um dos melhores jogadores da década de 90. À família enlutada, o Futebol Clube de Famalicão apresenta as mais sentidas condolências», pode ler-se no site oficial do clube.