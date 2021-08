O filho do antigo futebolista inernacional alemão Michael Ballack, Emilio Ballack, faleceu na madrugada desta quinta-feira em Tróia, vítima de um despiste de moto 4, noticia a TVI.

O despiste de Emilio, de 18 anos, deu-se num terreno perto de uma casa que o pai, ex-médio, hoje com 44 anos, comprou ali há alguns anos.

Emilio sofreu o acidente pelas 02h10, junto ao condomínio Villas do Mar, tendo sido socorrido pelos bombeiros de Grândola. A moto 4 foi projetada para a via pública.

Emilio era um dos três filhos de Michael Ballack, ex-jogador que se notabilizou pela carreira feita na seleção alemã, no Bayer Leverkusen, no Bayern Munique e no Chelsea.