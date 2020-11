As cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, dirigente do FC Porto que faleceu na passada quarta-feira, realizam-se esta sexta-feira em vários locais da cidade Invicta.



Segundo explicam os dragões no seu site oficial, o corpo do histórico dirigente sairá do Hospital São João para a Igreja do Bonfim, onde se celebrará uma missa exclusiva à sua família pelas 11h00. De seguida, a viatura fúnebre irá para o Dragão para que seja cumprido um minuto de silêncio em homenagem «ao adepto, associado, atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador», refere o clube portista.



O momento simbólico vai decorrer junto à porta 1 do recinto azul e branco, sítio onde se realiza o hastear da bandeira nas cerimónias de aniversário do clube. Depois, o corpo de Reinaldo Teles seguirá para o Cemitério do Prado do Repouso.