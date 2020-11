Morreu, esta terça-feira, Jacques Pereira, antigo futebolista algarvio que se notabilizou pelas passagens por FC Porto, Sp. Braga e Famalicão. A causa da morte está por confirmar.

Jacques viveu os anos de auge na carreira entre o final da década de 70 e o início da década de 80, com a chegada à seleção nacional e vários títulos nacionais. Em 1981, foi o grande responsável por dar a primeira edição da Supertaça Cândido de Oliveira ao FC Porto, com um hat-trick na vitória por 4-1 ante o Benfica, que virou a eliminatória após uma derrota por 2-0 na Luz.

Venceu uma I Liga, a extinta II Divisão (atual II Liga), uma Taça de Portugal e duas Supertaças ao longo da carreira. Por uma ocasião, foi o melhor marcador do campeonato.

Jacques, que despontou no clube da sua terra, o Lusitano de Vila Real de Santo António, passou a sénior no Farense e, já nos últimos anos, rumou ao Sp. Covilhã, regressou ao Lusitano como sénior e terminou no Castromarinense.

Depois da carreira como jogador, ligou-se à hotelaria, ramo no qual passou a parte final da sua vida, no Algarve. Nos últimos anos, trabalhou num restaurante.

Dois dos clubes que representou, o Lusitano VRSA e o Farense, já assinalaram, através das redes sociais, as devidas condolências à família do antigo atleta.