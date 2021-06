A morte de Neno deixou o mundo do futebol português em choque.

Ninguém ficava indiferente à personalidade e ao sorriso do antigo guarda-redes internacional português, que se notabilizou, sobretudo, ao serviço do Benfica e do V. Guimarães.

Foi no clube vimaranense, onde era dirigente, que Neno trabalhou com Sérgio Conceição. Nesta sexta-feira, o atual treinador do FC Porto deixou uma sentida mensagem sobre Neno.

«Até sempre Neno. Um verdadeiro senhor, amado e respeitado por todos. Foi uma honra poder ter partilhado bons momentos contigo. Uma grande perda para a nossa família do futebol», escreveu Conceição nas redes sociais.

