O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou a importância de Fernando Chalana, que faleceu esta quarta-feira, na elevação do nome do futebol português.

«O Presidente da República recorda Fernando Chalana, que tanto contribuiu para o prestígio internacional do Futebol Português, apresentado os seus sinceros pêsames à família e àquelas entidades desportivas, que serviu, com dedicação e entusiasmo, durante tantos anos», pode ler-se numa mensagem publicada no sítio oficial na internet da Presidência da República.

Recorde-se que Chalana morreu aos 63 anos, como informou o Benfica, clube que o 'Pequeno Genial' representou em grande parte da carreira.